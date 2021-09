Aperçu du match de la 4e journée : Brentford

09/10/2021 à 16h08 CEST

Samedi prochain à 16h00 se jouera le match de la quatrième journée de Premier League, dans lequel nous verrons le Brentford et à Brighton dans le Stade communautaire de Brentford.

Les Brentford affronte la quatrième journée du tournoi avec l’illusion de retrouver sa place après avoir fait match nul 1-1 contre le Aston Villa à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté l’un des trois matchs disputés jusqu’à présent en Premier League et cumulent le chiffre d’un but encaissé à trois en faveur.

Du côté des visiteurs, le Brighton et Hove Albion il a été battu 0-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le Everton, alors il cherchera à triompher du Brentford pour fixer le cap dans la compétition. Avant ce match, le Brighton et Hove Albion ils avaient remporté deux des trois matchs de Premier League disputés cette saison, avec un record de quatre buts en faveur et trois buts contre.

En tant que local, le Brentford Il a su défendre son but lors de son seul match à domicile en Premier League. Dans le rôle de visiteur, le Brighton et Hove Albion ils ont également remporté la victoire lors de leur seul match à l’extérieur.

Si l’on analyse la situation de ces équipes au classement de la Premier League, on constate que les visiteurs devancent leur rival avec un point d’écart. Les Brentford Il arrive à la rencontre avec cinq points à son casier et occupant la dixième place avant le match. Pour sa part, Brighton et Hove Albion il a six points et est huitième du championnat.