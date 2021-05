Aperçu du match de la 4e journée: CF Ardoi

07/05/2021 à 17:02 CEST

Samedi prochain à 17h00, il aura lieu à Pinède le duel entre Ardoi et le Saint Jean lors de la quatrième journée de la deuxième phase de la troisième division.

le CF Ardoi Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant au quatrième jour après avoir subi une défaite contre lui Beti Kozkor lors du match précédent par un score de 2-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans l’un des trois matchs disputés jusqu’à présent et ajoutent une séquence de 30 buts marqués contre 18 buts reçus.

Du côté des visiteurs, le San Juan DKE a remporté ses deux derniers matches de compétition contre le Peña Sport dans son fief et le Cirbonero hors de son champ, 5-0 et 0-1 respectivement, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires au stade de CF Ardoi. À ce jour, sur les trois correspondances que le San Juan DKE Dans la deuxième phase de la troisième division, il en a remporté deux avec un chiffre de 28 buts pour et 10 contre.

En référence à la performance locale, le CF Ardoi ils ont réussi à gagner dans leur seul match joué jusqu’à présent à domicile lors de la deuxième phase de la troisième division. Loin de chez soi, le San Juan DKE il a également remporté la victoire dans sa seule dispute à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés en PinèdeEn fait, les chiffres montrent deux victoires, quatre défaites et trois nuls en faveur de la CF Ardoi. À leur tour, les visiteurs ont une séquence de deux matchs consécutifs remportant cette compétition au stade de la Ardoi. La dernière fois qu’ils ont affronté le Ardoi et le Saint Jean dans la compétition, c’était en janvier 2020 et le match s’est terminé sur un score de 1-2 pour les locaux.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que le San Juan DKE ils sont en avance sur l’équipe locale avec une avance de six points. Les locaux, avant ce match, sont à la quatrième place avec 36 points au classement. Pour sa part, le San Juan DKE il a 42 points et est deuxième du tournoi.