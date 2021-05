Aperçu du match de la 4e journée: Pradejón

04/05/2021 à 20h30 CEST

Mercredi prochain à 20h30 se jouera le match de la quatrième journée de la deuxième phase de la troisième division, qui affrontera le Pradejon et à Villegas dans le Municipale de Pradejón.

le Pradejon vient au match avec l’intention d’améliorer sa performance au championnat après avoir fait match nul lors du dernier match joué contre le CD Comillas. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté l’un des quatre matchs disputés à ce jour dans la deuxième phase de la troisième division et ont réussi à marquer 27 buts en faveur et 39 contre.

Du côté des visiteurs, le Villegas a subi une défaite contre CD Tedeon dans le dernier match (2-4), il espère donc mettre fin à sa séquence de défaites et réorienter sa trajectoire dans le tournoi. Avant ce match, le Villegas ils n’avaient remporté aucun des quatre matchs disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison, avec un chiffre de neuf buts pour et 77 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Pradejon il a tiré le seul match qu’il a joué dans son stade jusqu’à présent. À la maison, le Villegas il n’a pas réussi à s’imposer lors de sa seule visite à ce jour dans la compétition.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Municipale de PradejónEn fait, les chiffres montrent deux victoires, deux défaites et quatre nuls en faveur de la Pradejon. À leur tour, les locaux ont un total de trois matchs consécutifs invaincus contre ce rival lors de la deuxième phase de la troisième division. Le dernier match entre Pradejon et le Villegas Dans cette compétition, elle s’est jouée en novembre 2019 et s’est soldée par un match nul (1-1).

En référence à leur position dans le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que les locaux sont en tête avec un avantage de 20 points par rapport à la Pradejon. le Pradejon Il arrive au meeting avec 22 points dans son casier et occupe la septième place avant le match. Pour sa part, le Villegas il a deux points et se classe 10e de la compétition.