Aperçu du match de la 4e journée : Stade de Reims

28/08/2021 à 20h47 CEST

Dimanche prochain à 20h45, ils se retrouveront au Stade Auguste Delaune les Reims et le PSG lors de la journée numéro 4 de Ligue 1.

Les Stade de Reims Il affronte le match de la quatrième journée avec l’envie d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 1-1 contre le FC Metz à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné aucun des trois matchs disputés jusqu’à présent, avec quatre buts pour et quatre contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Paris Saint-Germain il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Brest hors de son champ et le Course de Strasbourg à domicile, respectivement 2-4 et 4-2, il espère donc rééditer le résultat, cette fois dans le fief de la Stade de Reims. A ce jour, sur les trois matches que l’équipe a disputés en Ligue 1, elle en a remporté trois et cumule un chiffre de cinq buts encaissés contre 10 en faveur.

En tant que local, le Stade de Reims ex aequo lors du seul match de Ligue 1 joué dans leur stade. Aux sorties, le Paris Saint-Germain il a gagné deux fois dans ses deux matchs jusqu’à présent, faisant de lui l’un des adversaires les plus puissants du tournoi à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade Auguste DelauneEn fait, les chiffres montrent deux victoires, trois défaites et deux nuls en faveur de la Stade de Reims. A tour de rôle, les visiteurs accumulent le plein de victoires dans le stade de la Reims, car ils ont déjà remporté deux matchs à l’extérieur. La dernière fois qu’ils ont affronté le Reims et le PSG dans ce tournoi, c’était en mai 2021 et le match s’est terminé sur un score de 4-0 en faveur de PSG.

Actuellement, le Paris Saint-Germain il est en tête du classement avec six points d’écart par rapport à son rival. Les locaux, avant ce match, sont à la onzième place avec trois points au classement. De leur côté, les visiteurs comptent neuf points et occupent la première position de la compétition.