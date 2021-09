Aperçu du match de la 5e journée : FC Girondins Bordeaux

11/09/2021 à 15h03 CEST

Dimanche prochain à 15 heures se jouera le match de la cinquième journée de Ligue 1 dont on verra la victoire à Bordeaux et à Lentille dans le Matmut atlantique.

Les FC Girondins Bordeaux veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la cinquième journée après avoir subi une défaite contre lui OGC Nice dans le match précédent par un score de 4-0. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné aucun des quatre matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de trois buts pour et neuf contre.

Du côté des visiteurs, le Course de Lens a dû se contenter d’un match nul 2-2 contre le Lorient lors de son dernier match, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son casier devant le FC Girondins Bordeaux. Sur les quatre matchs qu’il a disputés cette saison en Ligue 1, le Course de Lens l’un d’eux a gagné avec un bilan de sept buts marqués contre cinq encaissés.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le FC Girondins Bordeaux Il a réalisé des chiffres d’une défaite et d’un nul en deux matchs à domicile, il devra donc très bien défendre sa porte s’il ne veut pas perdre plus de points au championnat. Dans le rôle de visiteur, le Course de Lens a gagné une fois et fait match nul une fois dans ses deux matchs auxquels il a joué jusqu’à présent, donc le FC Girondins Bordeaux Vous devez défendre votre objectif pour éviter les surprises.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés par le passé au stade de la FC Girondins Bordeaux et le bilan est de deux défaites et cinq nuls en faveur de l’équipe locale. À leur tour, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté deux matchs de suite à domicile contre le Lentille. Le dernier match que les deux équipes ont disputé dans ce tournoi a eu lieu en mai 2021 et s’est terminé sur un score de 3-0 en faveur des locaux.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de quatre points en faveur de la Course de Lens. Les locaux, avant ce match, sont à la dix-neuvième place avec deux points au classement. De leur côté, les visiteurs comptent six points et occupent la sixième position de la compétition.