Aperçu du match de la 5e journée : Fiorentina contre Inter

20/09/2021 à 20h47 CEST

La Fiore reçoit ce mardi à 20h45 la visite de Inter dans le Stade Artemio Franchi lors de leur cinquième match en Serie A.

La Fiorentina vient avec des esprits renforcés pour le match de la cinquième journée après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition contre lui Gênes hors de son terrain (1-2) et contre lui Atalante à la maison (1-2). Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté trois des quatre matches disputés à ce jour avec un chiffre de sept buts pour et six contre.

Du côté des visiteurs, le Inter réussi à vaincre le Bologne 6-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Lautaro Martinez, Nicolo Barella, Skriniar de Milan, Matias Vecino et Edin dzeko, il entend donc maintenir sa séquence de victoires dans le stade de la Fiorentina. Sur les quatre matchs qu’il a disputés cette saison en Serie A, le Inter Il en a remporté trois avec un bilan de 15 buts pour et quatre contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Fiorentina il a su se défendre dans son stade lors de son unique match disputé en Serie A à domicile. Aux sorties, le Inter a un bilan d’une victoire et d’un match nul en deux matchs joués, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec le Fiorentina pour remporter la victoire.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au domicile du FiorentinaEn fait, les chiffres montrent huit défaites et 11 nuls en faveur de l’équipe locale. A tour de rôle, les visiteurs accumulent le plein de victoires dans le stade de la Fiore, car ils ont déjà remporté deux matchs à l’extérieur. La dernière rencontre que les deux équipes ont disputée dans ce tournoi a eu lieu en février 2021 et s’est conclue par un résultat de 0-2 pour les visiteurs.

En analysant le tableau de classement de la Serie A, on constate que les visiteurs devancent leur rival avec un point d’écart. La Fiorentina Il arrive à la rencontre avec neuf points à son casier et occupant la cinquième place avant le match. De leur côté, les visiteurs ont 10 points et occupent la première position du tournoi.