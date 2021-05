Aperçu du match de la 5e journée: New York RB

07/05/2021 à 19:02 CEST

Samedi prochain à 19h00 se jouera le match de la cinquième journée de la Major League Soccer, dans lequel nous verrons la dispute de la victoire New York RB et à Toronto FC dans le Red Bull Arena.

le New York RB affronte avec un esprit renforcé le match de la cinquième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir vaincu le le feu de Chicago dans le Red Bull Arena 2-0, avec des buts de Clark Oui Casers. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans l’un des trois matchs joués à ce jour et ont réussi à marquer cinq buts pour et cinq contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Toronto FC a récolté une égalité dans les deux sens contre le Whitecaps de Vancouver, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, de sorte qu’il arrive à la rencontre avec l’illusion de récupérer les points qui ont été laissés pour compte. À ce jour, sur les deux matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle n’en a remporté aucun et ajoute un chiffre de six buts encaissés contre quatre en faveur.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le New York RB a gagné une fois et a perdu une fois en deux matchs joués jusqu’à présent, des valeurs qui peuvent lui paraître encourageantes Toronto FC, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se déroulent dans le Red Bull Arena. À la maison, le Toronto FC il n’a pas réussi à s’imposer dans sa seule nomination en tant que visiteur jusqu’à présent dans le concours.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus auparavant dans le stade de la New York RB et le bilan est de 13 victoires, trois défaites et deux nuls pour l’équipe locale. Dans le même temps, la séquence des locaux est remarquable, qui ont remporté trois matchs de suite à domicile contre le Toronto FC. La dernière fois qu’ils ont affronté le New York RB et le Toronto FC dans ce tournoi c’était en novembre 2020 et le match s’est terminé sur un score de 2-1 en faveur de New York RB.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par deux points en faveur de la New York RB. le New York RB Il arrive au meeting avec trois points dans son casier et occupe la septième place avant le match. De leur côté, les visiteurs ont un point et occupent la onzième place du concours.