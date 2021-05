Aperçu du match de la 6e journée: Houston Dynamo

05/12/2021 à 02:30 CEST

Jeudi prochain à 02h30 se jouera le match de la sixième journée de Major League Soccer, qui mesurera à Houston Dynamo et à Sporting Kansas City dans le Stade BBVA Compass.

le Houston Dynamo Il affronte le match de la sixième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après avoir dessiné le dernier match joué contre le FC Dallas. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté l’un des quatre matchs disputés à ce jour, avec cinq buts en faveur et cinq contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Sporting Kansas City ne pouvait pas gagner à Véritable lac salé lors de son dernier match (3-1), il cherchera donc une victoire contre le Houston Dynamo pour définir le cours du tournoi. Des trois matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Sporting Kansas City il a remporté l’un d’entre eux et a un bilan de quatre buts marqués contre cinq buts reçus.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Houston Dynamo a un bilan d’une victoire et d’un nul en deux matches disputés dans son stade, des valeurs qui peuvent lui paraître encourageantes Sporting Kansas City, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se déroulent dans le Stade BBVA Compass. En tant que visiteur, le Sporting Kansas City Il a un bilan d’une victoire et d’une défaite en deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, c’est donc une équipe qui marque généralement des points à l’extérieur.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du Houston Dynamo et les résultats sont neuf victoires, cinq défaites et huit nuls en faveur de l’équipe locale. La dernière fois qu’ils ont joué au Houston Dynamo et le Sporting Kansas City Dans cette compétition, c’était en octobre 2020 et la réunion s’est terminée par un 1-2 pour les visiteurs.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que le Houston Dynamo ils sont en avance sur l’équipe visiteuse avec un avantage d’un point. Les locaux, avant ce match, sont à la dixième place avec cinq points au classement. De leur côté, les visiteurs ont quatre points et occupent la onzième place de la compétition.