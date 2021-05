Aperçu du match de la 6e journée: Minnesota United

05/12/2021 à 03:00 CEST

Jeudi prochain à 03h00 se jouera le match de la sixième journée de Major League Soccer, dans lequel nous verrons le Minnesota United et à Whitecaps de Vancouver dans le Champ d’Allianz.

le Minnesota United Il a hâte de récupérer des points dans le match correspondant à la sixième journée après avoir perdu son dernier match contre lui. Colorado Rapids par un score de 3-2. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné dans aucun des quatre matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de trois buts pour et 10 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Whitecaps de Vancouver vient de gagner à domicile 2-0 dans le Stade BC Place, avec un objectif de Laisse-moi contre Impact de Montréal dans le dernier match joué, il compte donc profiter de l’inertie gagnante à domicile Minnesota United. À ce jour, sur les quatre matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté deux avec un solde de cinq buts en faveur et trois contre.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Minnesota United ils ont réalisé des chiffres de deux défaites en deux matchs disputés à domicile, c’est donc une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont de meilleures chances que prévu. Aux sorties, le Whitecaps de Vancouver a dû se contenter d’un match nul lors de leur seule réunion à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Champ d’Allianz, obtenant en conséquence une victoire et deux nuls en faveur de la Minnesota United. À leur tour, les locaux ont un total de trois matchs consécutifs invaincus contre ce rival en Major League Soccer. Le dernier match entre Minnesota United et le Whitecaps de Vancouver La compétition a eu lieu en juillet 2019 et s’est terminée par un match nul 0-0.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement par sept points en faveur de la Whitecaps de Vancouver. le Minnesota United a zéro point dans la boîte, se classant à la treizième place. De son côté, l’équipe visiteuse est quatrième avec sept points.