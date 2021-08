Aperçu du match de la 6e journée : Querétaro

in

22/08/2021

Le à 12h45 CEST

Le Pachuca rendez-vous ce lundi pour Stade La Corregidora à Querétaro se mesurer avec Querétaro dans sa sixième manche de la MX Opening League, qui débutera à 4h00.

Le Querétaro Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la sixième journée après avoir subi une défaite contre lui Tigres de l’UANL dans le match précédent par un score de 3-0. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné aucun des cinq matchs disputés jusqu’à présent en Liga MX de Apertura.

Pour sa part, Pachuca il a été battu 3-1 lors du dernier match qu’il a joué contre le Monterrey, afin qu’il cherche à triompher du Querétaro pour fixer le cap dans la compétition. Avant ce match, le Pachuca avait gagné dans l’un des quatre matchs disputés en Liga MX de Apertura cette saison.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Querétaro Il affiche un bilan d’une défaite et d’un nul en deux matchs disputés à domicile, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui pourraient gagner plus facilement. Aux sorties, le Pachuca Il a un bilan de deux défaites en deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc faire un effort pour marquer des points lors de sa visite au stade de la Querétaro pour essayer de casser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade La Corregidora à Querétaro, obtenant ainsi huit défaites et deux nuls en faveur de la Querétaro. Dans le même temps, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté trois matchs de suite à domicile contre les Pachuca. La dernière rencontre que les deux équipes ont disputée dans ce tournoi a eu lieu en février 2021 et s’est terminée par un résultat de 3-1 pour les locaux.