Aperçu du match de la 6e journée : Racing Strasbourg

Les Metz rendez-vous ce vendredi pour Stade de la Meinau se mesurer avec Strasbourg à son sixième tour de Ligue 1, qui débutera à 21h00.

Les Course de Strasbourg Il atteint la sixième journée avec l’illusion de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Olympique Lyonnais par un score de 3-1. De plus, les locaux ont gagné dans l’un des cinq matchs disputés jusqu’à présent, avec sept buts pour et 11 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le FC Metz a subi une défaite contre Troyes lors du dernier match (0-2), il espère donc mettre un terme à sa séquence de défaites et guider sa carrière dans la compétition. Avant ce match, le FC Metz ils n’avaient remporté aucun des cinq matchs disputés en Ligue 1 cette saison, avec un bilan de six buts pour et 10 contre.

En termes de performances à domicile, le Course de Strasbourg a un bilan d’une victoire, d’une défaite et d’un nul en trois matchs joués dans son stade, des valeurs qui peuvent sembler encourageantes pour lui FC Metz, puisqu’ils manifestent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se déroulent dans le Stade de la Meinau. Dans le rôle de visiteur, le FC Metz a un record de défaite et de match nul en deux matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la Course de Strasbourg si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus par le passé au stade de la Course de Strasbourg et le bilan est de six défaites et huit nuls pour l’équipe locale. À son tour, l’équipe locale a une séquence de cinq matchs consécutifs sans défaite à domicile contre Metz. La dernière fois qu’ils ont affronté le Strasbourg et le Metz dans ce tournoi, c’était en février 2021 et le match s’est terminé par un score de 1-2 pour le Strasbourg.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de Ligue 1, on constate que le Course de Strasbourg ils devancent l’équipe visiteuse avec un point d’avance. L’équipe de Julien Stéphan il se classe quinzième avec quatre points dans son casier. De leur côté, les visiteurs sont en dix-septième position avec trois points.