Aperçu du match de la 6e journée: Salerm Puente Genil

15/05/2021 à 12:21 CEST

Dimanche prochain à 12h00 le match du dernier jour de la deuxième phase de la troisième division sera joué, dans lequel nous verrons le Salerm Puente Genil et à Xerez dans le Stade municipal Manuel Polinario.

le Salerm Puente Genil Il atteint le sixième match avec l’intention d’améliorer ses chiffres dans le tournoi après avoir tiré le dernier match joué contre le Ceuta. De plus, les hôtes n’ont gagné dans aucun des cinq matchs disputés jusqu’à présent dans la deuxième phase de la troisième division, avec une séquence de 33 buts pour et 34 contre.

Concernant l’équipe visiteuse, le Xerez Il a remporté la victoire contre le San Roque Lepe lors de leur dernier match de la compétition (1-0), avec un but de Alex Colorado, il vise donc à profiter de l’inertie gagnante dans le fief des Salerm Puente Genil. À ce jour, sur les cinq matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté trois avec 28 buts en faveur et 13 contre.

En ce qui concerne la performance dans son stade, le Salerm Puente Genil a réalisé des statistiques d’une défaite et d’un match nul en deux matchs joués dans son domaine, de sorte que les visites au stade Stade municipal Manuel Polinario Ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. À la maison, le Xerez Il a un équilibre d’une victoire et une défaite en deux matchs joués, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade municipal Manuel Polinario, entraînant une défaite et un nul en faveur de la Salerm Puente Genil. À leur tour, les visiteurs n’ont pas perdu lors de leurs deux dernières visites au stade de la Salerm Puente Genil. La dernière fois qu’ils ont joué au Salerm Puente Genil et le Xerez Dans cette compétition, c’était en décembre 2019 et le match s’est terminé par un match nul 0-0.

Actuellement, le Xerez il est en tête du classement avec une différence de 10 points par rapport à son rival. Les locaux, avant ce match, sont à la sixième place avec 35 points au classement. Pour sa part, le Xerez il compte 45 points et se classe troisième de la compétition.