Aperçu du match de la 7e journée : AS Monaco

21/09/2021 à 19:03 CEST

Mercredi prochain à 19h00 se jouera le match de la septième journée de Ligue 1 dont on verra la victoire à Monaco et à Saint-Étienne dans le Stade Louis II.

Les AS Monaco Il affronte le match de la septième journée avec la volonté d’ajouter plus de points à son classement après avoir réalisé un match nul contre lui OGC Nice à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des six matches disputés à ce jour, avec une séquence de cinq buts pour et neuf contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le AS Saint Etienne ne pouvait pas gagner à FC Girondins Bordeaux lors de son dernier match (1-2), il cherchera donc la victoire contre le AS Monaco pour fixer le cap du tournoi. A ce jour, sur les six matchs que l’équipe a disputés en Ligue 1, elle n’en a remporté aucun et ajoute un chiffre de 11 buts encaissés contre six en faveur.

En tant que local, le AS Monaco Il a réalisé un bilan de deux défaites et un nul en trois matchs disputés dans son stade, il devra donc très bien défendre sa porte s’il ne veut pas perdre plus de points dans la compétition. Aux sorties, le AS Saint Etienne Il a perdu deux fois et fait match nul une fois dans ses trois matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc en théorie, cela pourrait être un match favorable pour le AS Monaco Ajoutez un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au domicile de AS MonacoEn fait, les chiffres montrent sept victoires, six défaites et huit nuls pour l’équipe locale. De même, l’équipe visiteuse accumule trois matches de suite sans perdre à l’extérieur contre Monaco. Le dernier affrontement entre les Monaco et le Saint-Étienne Ce tournoi s’est joué en mars 2021 et s’est conclu sur un résultat de 0-4 en faveur de la Monaco.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de deux points en faveur de la AS Monaco. Les locaux, avant ce match, sont à la quatorzième place avec cinq points au classement. Pour sa part, le AS Saint Etienne il compte trois points et occupe la dix-neuvième position du classement.