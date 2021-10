Aperçu du match de la 7e journée : Burnley contre Norwich City

in

10/01/2021 à 16h10 CEST

Les Burnley reçoit ce samedi à 16h00 la visite du Norwich dans le Turf Moor lors de leur septième match en Premier League.

Les Burnley Il atteint le septième match avec l’intention d’améliorer ses chiffres dans le championnat après avoir fait match nul 2-2 contre lui. La ville de Leicester à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné aucun des six matches disputés à ce jour et ont réussi à inscrire cinq buts pour et 11 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Ville de Norwich a subi une défaite contre le Everton lors du dernier match (2-0), de sorte qu’une victoire contre le Burnley cela l’aiderait à améliorer son record au championnat. À ce jour, sur les six matchs joués par le Ville de Norwich en Premier League, il n’en a remporté aucun avec un bilan de deux buts marqués contre 16 encaissés.

En termes de performances à domicile, le Burnley ils ont été battus deux fois et ont fait match nul une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, de sorte qu’ils sont une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont une meilleure chance que prévu. A la maison, le Ville de Norwich Il a perdu trois fois en trois matchs jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la Burnley si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Turf Moor, en fait, les chiffres montrent une victoire en faveur de la Burnley. La dernière fois qu’ils ont affronté le Burnley et le Norwich dans la compétition était en juillet 2020 et le match s’est terminé sur un résultat de 0-2 en faveur de Burnley.

En analysant sa position dans le classement de la Premier League, nous constatons que le Burnley ils devancent l’équipe visiteuse avec deux points d’avance. Les Burnley Il arrive à la rencontre avec deux points dans son casier et occupant la dix-neuvième place avant le match. De leur côté, les visiteurs ont zéro point et occupent la vingtième position du tournoi.