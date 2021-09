Aperçu du match de la 7e journée : Lille OSC

21/09/2021 à 19:03 CEST

Mercredi prochain à 19h se jouera le match de la septième journée de Ligue 1, dans lequel on verra la dispute de la victoire Lille et à Reims dans le Stade Pierre Mauroy.

Les CSO lilloise Il attend avec impatience de retrouver des sentiments positifs dans le match correspondant à la septième journée après avoir perdu le dernier match contre le Course de Lens par un score de 1-0. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté l’un des six matchs disputés jusqu’à présent, avec sept buts pour et 12 contre.

Du côté des visiteurs, le Stade de Reims a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Lorient lors de son dernier match, si bien qu’il arrive à la rencontre avec l’illusion de récupérer des points qui lui ont été laissés de côté. Avant ce match, le Stade de Reims ils avaient remporté l’un des six matchs disputés en Ligue 1 cette saison, avec un bilan de six buts pour et six contre.

En référence aux résultats en tant que local, le CSO lilloise a un bilan d’une victoire et d’une défaite en deux matchs disputés dans son stade, ce qui indique que le Stade de Reims vous pouvez avoir une chance de marquer un score positif dans ce match. Aux sorties, le Stade de Reims ils ont gagné une fois dans leurs trois matchs jusqu’à présent, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du CSO lilloise et les résultats sont trois défaites et un match nul pour les locaux. À son tour, l’équipe locale connaît une séquence de deux matchs de suite sans perdre à domicile contre les Reims. Le dernier match auquel ils ont joué Lille et le Reims Dans cette compétition, c’était en janvier 2021 et s’est terminé par un résultat de 2-1 en faveur des locaux.

Concernant la situation des deux équipes au classement de Ligue 1, on constate que le Stade de Reims ils devancent l’équipe locale avec une avance de deux points. A ce moment, le CSO lilloise il compte cinq points et occupe la quinzième position. En revanche, les visiteurs comptent sept points et occupent la onzième position de la compétition.