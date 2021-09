Aperçu du match de la 7e journée : Olympique Lyonnais

21/09/2021 à 21:02 CEST

Mercredi prochain à 21h se jouera le match de la septième journée de Ligue 1 qui mesurera le Lyonnais et à Troyes dans le Parc Olympique Lyonnais.

Les Olympique Lyonnais atteint la septième journée avec l’intention de récupérer des points après avoir perdu le dernier match contre le Paris Saint-Germain par un score de 2-1. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté deux des six matchs disputés à ce jour, avec neuf buts pour et 10 contre.

Du côté des visiteurs, le Troyes a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Montpellier lors de son dernier match, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son classement contre le Olympique Lyonnais. Sur les six matchs qu’il a disputés cette saison de Ligue 1, le Troyes l’un d’eux a gagné avec un bilan de six buts marqués contre huit encaissés.

En tant que local, le Olympique Lyonnais ils ont gagné une fois et fait match nul deux fois en trois matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’ils perdent des points à domicile, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats en leur faveur. Dans le rôle de visiteur, le Troyes Il a été battu une fois et a fait match nul une fois lors de ses trois matchs jusqu’à présent, le match pourrait donc être très serré entre les deux équipes.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la Olympique Lyonnais, les chiffres montrent huit victoires, une défaite et un nul pour les hôtes. À leur tour, les locaux ont un total de six matches d’affilée, battant leur rival dans cette compétition. Le dernier affrontement entre les Lyonnais et le Troyes Ce tournoi s’est joué en mai 2018 et s’est terminé sur un résultat de 3-0 en faveur des locaux.

En référence à la situation des deux équipes au tableau qualificatif de Ligue 1, on constate qu’avant le match, le Olympique Lyonnais est en avance sur le Troyes avec une différence de trois points. L’équipe de Pierre Bosz Il arrive au match en neuvième position et avec huit points avant le match. Pour sa part, le Troyes il compte cinq points et est classé treizième dans la compétition.