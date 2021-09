Aperçu du match de la 7e journée : Real Sociedad B

in

23/09/2021 à 20h00 CEST

La Réel reçoit ce vendredi à 20h00 la visite du Huesca dans le Installations de Zubieta lors de leur septième match en deuxième division.

La Real Sociedad B atteint le septième match avec l’intention d’améliorer leur nombre dans le championnat après avoir tiré le dernier match joué contre le Real Saragosse. De plus, les locaux ont remporté l’un des six matches disputés jusqu’à présent avec un chiffre de quatre buts pour et cinq contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Huesca a obtenu un nul contre le CF Fuenlabrada, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition, de sorte qu’il arrive à la rencontre avec l’illusion de récupérer les points qui lui ont été laissés. Sur les six matchs qu’il a disputés cette saison en deuxième division, le Huesca il en a remporté deux avec un chiffre de huit buts pour et sept contre.

En référence à la performance locale, le Real Sociedad B Ils ont gagné une fois, ils ont été battus une fois et ils ont fait match nul une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’ils glissent des points dans leur fief, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats en leur faveur. A la maison, le Huesca Il a perdu deux fois dans ses deux matchs joués, il va donc devoir tout donner dans le stade du Real Sociedad B pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant dans le stade de la Real Sociedad BEn fait, les chiffres montrent une victoire et une défaite pour l’équipe à domicile. La dernière fois qu’ils ont joué le Réel et le Huesca dans la compétition c’était en février 2015 et le match s’est terminé sur un 3-2 pour les locaux.

Actuellement, le Huesca il est en tête du classement avec un point d’écart par rapport à son rival. La Real Sociedad B Il arrive à la rencontre avec six points à son casier et occupant la dix-septième place avant le match. Pour sa part, le Huesca il compte sept points et occupe la onzième position du classement.