Aperçu du match de la 8e journée: Yokohama

06/04/2021 à 12:02 CEST

Mercredi prochain à 12h00 se jouera le match de la huitième journée de la Ligue japonaise J1, qui affrontera Yokohama et à Sanfrecce Hiroshima dans le Stade de football NHK Spring Mitsuzawa.

le Yokohama affronte le huitième jour du tournoi avec l’illusion de retrouver sa place après avoir fait match nul 1-1 contre le Kashiwa Reysol dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes n’ont gagné dans aucun des sept matchs disputés jusqu’à présent, avec cinq buts pour et 19 contre.

Pour sa part, Sanfrecce Hiroshima a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Crevette Osaka lors de son dernier match, il vient donc à la rencontre avec les prétentions de rester cette fois avec les trois points. Sur les sept matchs qu’il a disputés cette saison de la Ligue japonaise J1, le Sanfrecce Hiroshima il en a remporté trois avec un solde de 11 buts en faveur et sept contre.

En tant que local, le Yokohama il a perdu deux fois et fait match nul une fois en trois matches disputés jusqu’à présent, il devra donc très bien défendre son but s’il ne veut pas perdre plus de points au championnat. À la maison, le Sanfrecce Hiroshima ils ont gagné une fois et fait match nul deux fois lors de leurs trois matchs jusqu’à présent, ce qui en fait un outsider performant.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade de football NHK Spring Mitsuzawa, entraînant deux défaites en faveur de la Yokohama. À leur tour, les visiteurs ont une séquence de deux matchs consécutifs en remportant cette compétition au stade de Yokohama. La dernière fois qu’ils ont joué au Yokohama et le Sanfrecce Hiroshima Dans cette compétition, c’était en novembre 2020 et ils ont fini par faire match nul 1-1.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Ligue japonaise J1, nous pouvons voir que le Sanfrecce Hiroshima ils sont en avance sur l’équipe locale avec une avance de 12 points. L’équipe de Takahiro shimotaira il se classe dix-neuvième avec une pointe dans son casier. En revanche, les visiteurs sont en sixième position avec 13 points.