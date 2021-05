Aperçu du match de la 9e journée : Cincinnati

28/05/2021 à 21:02 CEST

Samedi prochain à 21h00 se jouera le match de la neuvième journée de la Major League Soccer, qui mesurera à Cincinnati et à Révolution de la Nouvelle-Angleterre dans le Stade Nippert.

le Cincinnati Il arrive avec enthousiasme pour la neuvième journée après avoir remporté la victoire à domicile dans le Stade Saputo par 1-2 devant Impact de Montréal, avec des objectifs de Vallecilla Oui Locadia. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté l’un des cinq matchs disputés à ce jour avec un chiffre de six buts pour et 14 contre.

Concernant les visiteurs, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Red Bulls de New York dans son domaine et le L’équipage de Colomb dans son fief, respectivement 3-1 et 1-0, il entend donc profiter de l’inertie gagnante à domicile Cincinnati. À ce jour, sur les sept matchs que l’équipe a disputés en Major League Soccer, elle en a remporté quatre avec un solde de 10 buts pour et sept contre.

En tant que local, le Cincinnati jusqu’à présent, ils ont perdu dans leur seul match joué dans cette position. Dans le rôle de visiteur, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre ils ont été battus à une occasion lors de leurs trois matchs disputés, des chiffres qui montrent les lacunes de l’équipe lors de leurs matches à l’extérieur.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements au domicile du Cincinnati et les résultats sont une défaite pour les habitants. La dernière fois qu’ils ont affronté le Cincinnati et le Révolution de la Nouvelle-Angleterre dans cette compétition, c’était en juillet 2019 et le match s’est conclu par un résultat 0-2 en faveur du Révolution de la Nouvelle-Angleterre.

En analysant la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, on constate qu’avant le match, les Révolution de la Nouvelle-Angleterre est en avance sur le Cincinnati avec une différence de 10 points. le Cincinnati Il compte quatre points dans la surface, se classant à la quatorzième place. Pour sa part, le Révolution de la Nouvelle-Angleterre il compte 14 points et se classe premier de la compétition.