Aperçu du match de la 9e journée : Lebrijana

28/05/2021 à 20h30 CEST

Samedi prochain à 20h30 se jouera le match de la neuvième journée de la deuxième phase de la troisième division, dans lequel nous verrons le Lebrijana et à Coria dans le Municipale de Lebrija.

La Lebrijana attend avec impatience de récupérer des points dans le match correspondant à la neuvième journée après avoir perdu son dernier match contre La Palma CF par un score de 1-0. De plus, les locaux n’ont remporté aucun des huit matchs disputés jusqu’à présent, avec 17 buts pour et 38 contre.

Du côté des visiteurs, le Coria a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Conil hors de son champ et le Cabecense à domicile, 0-1 et 2-0 respectivement, ils entendent donc profiter de la dynamique gagnante dans le stade de la Lebrijana. Sur les six matchs qu’il a disputés cette saison de la deuxième phase de la troisième division, le Coria il en a remporté trois avec 20 buts pour et 31 contre.

En ce qui concerne les résultats en tant que local, le Lebrijana ils ont été battus deux fois et ont fait match nul deux fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, de sorte qu’ils sont une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus d’occasions que prévu. Aux sorties, le Coria Il a un bilan d’une victoire, une défaite et un nul en trois matchs joués, ce qui signifie que les deux équipes devront faire de leur mieux pour gagner.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Municipal de Lebrija et le bilan est de cinq victoires, deux défaites et trois nuls en faveur de la Lebrijana. De leur côté, les visiteurs n’ont pas perdu lors de leurs quatre dernières visites au stade de la Lebrijana. Le dernier match qu’ils ont joué ensemble dans ce tournoi a eu lieu en mars 2020 et s’est terminé sur un score de 0-1 pour les hôtes.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de huit points en faveur de la Coria. Les locaux arrivent au rendez-vous en neuvième position et avec 18 points au casier. Pour sa part, Coria il a 26 points et se classe sixième du tournoi.