Aperçu du match de la 9e journée : San Luís

16/09/2021

Le à 02:30 CEST

Les Tijuana voyage ce vendredi à Stade Alfonso Lastras Ramirez se mesurer avec San Luis dans sa neuvième manche de la MX Opening League, qui débutera à 2h00.

Les San Luis affronte la neuvième journée du tournoi en voulant venir à bout de sa position après avoir fait match nul 2-2 contre lui Puebla à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté deux des sept matches disputés jusqu’à présent en Liga MX de Apertura, avec une séquence de 10 buts pour et neuf contre.

Pour sa part, Tijuana réussi à vaincre le Lagune de Santos 2-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Miguel Sansores et Brayan Angulo, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le fief de la San Luis. Sur les huit matchs qu’il a disputés cette saison de la Liga MX de Apertura, le Tijuana l’un d’eux a gagné avec huit buts pour et 13 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le San Luis Il affiche un bilan d’une défaite et de deux nuls en trois matchs disputés à domicile, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui pourraient gagner plus facilement. Aux sorties, le Tijuana a un bilan de deux défaites et un match nul en trois matchs joués, qui sont des chiffres qui ne montrent pas un bilan excessivement optimiste pour le match qui le mesurera avec le San Luis.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de San LuisEn effet, les chiffres font état d’une victoire, trois défaites et deux nuls en faveur de l’équipe locale. De plus, les visiteurs ne perdent pas lors de leurs trois dernières visites au stade de la San Luis. La dernière rencontre entre les San Luis et le Tijuana La compétition s’est jouée en février 2021 et s’est soldée par un match nul (2-2).

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau qualificatif de la Liga MX de Apertura, on peut voir qu’avant la dispute du match, le San Luis est en avance sur le Tijuana avec une différence de quatre points. Les locaux, avant ce match, sont à la neuvième place avec 10 points au classement. Quant à son rival, le Tijuana, se situe en seizième position avec six points.