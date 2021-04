Aperçu du match de la 9e journée: Sanfrecce Hiroshima

04/09/2021 à 07:00 CEST

le Sanfrecce Hiroshima disputera son neuvième match de la Ligue japonaise J1 contre Bellmare de Shonan, qui aura lieu samedi prochain à 7h00 dans le Stade EDION.

le Sanfrecce Hiroshima affronte avec un esprit renforcé le match de la neuvième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir remporté en tant que visiteur par un score de 0-3 à Yokohama dans le Stade de football NHK Spring Mitsuzawa, avec tant de Shibasaki et Asano. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans quatre des huit matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 14 buts pour et sept contre.

Du côté des visiteurs, le Bellmare de Shonan a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Nagoya Grampus lors de son dernier match, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son classement contre Sanfrecce Hiroshima. À ce jour, sur les huit matchs que l’équipe a disputés dans la Ligue japonaise J1, elle en a remporté un avec un bilan de huit buts marqués contre 11 encaissés.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Sanfrecce Hiroshima a gagné deux fois et fait match nul deux fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, ce qui indique que le Bellmare de Shonan vous pourriez avoir une chance d’obtenir un score positif dans ce match. Dans le rôle de visiteur, le Bellmare de Shonan Il a un bilan de trois défaites et un nul en quatre matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc tout donner dans le stade de la Sanfrecce Hiroshima pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de Sanfrecce HiroshimaEn fait, les chiffres montrent cinq victoires et un nul en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les locaux ont un total de six matchs consécutifs invaincus contre ce rival de la Ligue japonaise J1. Le dernier match entre Sanfrecce Hiroshima et le Bellmare de Shonan Cette compétition a eu lieu en novembre 2020 et s’est terminée par un match nul 1-1.

En analysant sa position dans le classement de la Ligue japonaise J1, nous voyons que le Sanfrecce Hiroshima ils devancent l’équipe visiteuse avec un avantage de 10 points. le Sanfrecce Hiroshima Il arrive au meeting en quatrième position avec 16 points au casier. En revanche, les visiteurs sont en quinzième position avec six points.