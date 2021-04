Aperçu du match de la deuxième journée: Castilleja CF

13/04/2021 à 19:01 CEST

Mercredi prochain à 19h00 se jouera le match de la deuxième journée de la deuxième phase de la troisième division, qui affrontera le Castilleja et à Cabecense dans le Stade Antonio Almendro.

le Castilleja CF affronte avec optimisme le match de la deuxième journée pour canaliser une séquence positive après avoir gagné à Arcs dans le Antonio Barbadillo par 1-2, avec autant de Javi Oui Gravier.

Concernant l’équipe visiteuse, le Cabecense a récolté un nul nul contre le Coria, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, il vient donc au match avec la prétention de rester cette fois avec les trois points.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade Antonio Almendro, obtenant en conséquence deux victoires et une défaite au profit de la Castilleja CF. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans ce tournoi était en février 2018 et le match s’est terminé sur un score de 3-2 pour le Castilleja.

En ce moment, entre le Castilleja CF et le Cabecense il y a une différence de quatre points dans le classement. le Castilleja CF Il arrive au meeting avec 24 points dans son casier et occupe la troisième place avant le match. Pour sa part, Cabecense il compte 20 points et se classe cinquième de la compétition.