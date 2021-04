Aperçu du match de la deuxième journée: Sporting Kansas City

23/04/2021 à 1h30 CEST

le Sporting Kansas City jouera son deuxième match en Major League Soccer contre le Orlando City, qui débutera samedi prochain à 1h30 au Parc de la miséricorde des enfants.

le Sporting Kansas City affronte avec optimisme le match de la deuxième journée pour canaliser une séquence positive après avoir gagné à l’extérieur par un score de 1-2 à New York RB dans le Red Bull Arena, avec des buts de Salloi Oui En quelque sorte.

Du côté des visiteurs, le Orlando City a dû se contenter d’un match nul 0-0 contre le Atlanta United lors de leur dernière rencontre, pour qu’ils arrivent au match avec l’illusion de récupérer les points restés.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés dans le Parc de la miséricorde des enfants et le bilan est de deux victoires et une défaite en faveur de la Sporting Kansas City. La dernière fois qu’ils ont affronté le Sporting Kansas City et le Orlando City Dans cette compétition, c’était en septembre 2020 et le match s’est conclu sur un score de 1-2 en faveur des visiteurs.

À ce moment, le Sporting Kansas City il est en tête du classement avec une différence de deux points par rapport à son rival. le Sporting Kansas City Il arrive au meeting avec trois points dans son casier et occupe la quatrième place avant le match. En revanche, les visiteurs ont un point et occupent la huitième place de la compétition.