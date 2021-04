Aperçu du match de la deuxième journée: Tremblements de terre de San Jose

23/04/2021 à 21h30 CEST

le Tremblements de terre de San Jose joue ce samedi à 21h30 son deuxième match de Major League Soccer contre le FC Dallas dans le Stade Avaya.

le Tremblements de terre de San Jose les visages voulant récupérer des sentiments positifs dans le match qui correspond au deuxième jour après avoir subi une défaite contre lui Houston Dynamo lors du match précédent par un résultat de 2-1.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le FC Dallas a réalisé un nul nul contre le Colorado Rapids, ajoutant un point dans le dernier match joué de la compétition, il arrive donc à la rencontre dans le but d’arracher les trois points au Tremblements de terre de San Jose.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade AvayaEn fait, les chiffres montrent 12 victoires, six défaites et 15 nuls en faveur de la Tremblements de terre de San Jose. À leur tour, les locaux ont un total de trois matchs consécutifs invaincus contre ce rival de la Major League Soccer. La dernière fois qu’ils ont affronté le Tremblements de terre de San Jose et le FC Dallas Dans cette compétition, c’était en juin 2019 et le match s’est terminé par un match nul 2-2.

Actuellement, le FC Dallas il est en tête du classement avec une différence d’un point par rapport à son rival. À ce moment, le Tremblements de terre de San Jose il a zéro point et est en onzième position. De son côté, l’équipe visiteuse est sixième avec un point.