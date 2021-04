Aperçu du match de la première journée: Santutxu contre Anaitasuna FT

10/04/2021 à 11:19 CEST

le Santutxu et le Anaitasuna Ils se retrouveront lors de leur premier match de la deuxième phase de la troisième division, qui débutera ce dimanche à 11h15.

le Santutxu il était en cinquième position dans la première phase de la troisième division avec 29 points et un bilan de 20 buts en faveur et 23 contre.

Pour sa part, le Anaitasuna FT il s’est classé cinquième dans la phase précédente de la compétition avec 30 points et des chiffres de 20 buts pour lui et 19 contre.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Maiona, en fait, les chiffres montrent une victoire et un nul en faveur de la Santutxu. De plus, les locaux ont un total de deux matchs d’affilée sans perdre contre ce rival lors de la deuxième phase de la troisième division. La dernière fois qu’ils ont joué au Santutxu et le Anaitasuna Dans cette compétition, c’était en janvier 2018 et ils ont fini par faire match nul 0-0.