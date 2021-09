Aperçu du match de Premier League : West Ham United contre Manchester United – Man United News And Transfer News

Aperçu du match : West Ham contre Manchester United au stade de Londres.

Histoire:

Manchester United se rendra demain au stade de Londres pour affronter West Ham en forme de David Moyes.

L’épisode de dimanche sera le dernier d’une rivalité quelque peu déséquilibrée qui a émergé de graines amères il y a plus de trente ans.

Et c’est un genre d’inimitié inhabituel qui ne devrait pas vraiment exister du tout. Après tout, les deux clubs sont distants de plus de trois cents kilomètres et, mis à part l’étrange rencontre fougueuse de la coupe, n’ont jamais vraiment concouru pour les mêmes trophées.

Alors qu’Arsenal et Chelsea ont transcendé la division Nord/Sud en défiant constamment United pour les titres de Premier League, la rivalité entre les Red Devils et les Hammers semble provenir d’une séquence d’événements entassés sur une période de six ans entre la fin des années 80 et le milieu des années 90. .

S’il y avait un point de départ pour les hostilités, ce serait probablement le passage controversé de Paul Ince d’Upton Park à Old Trafford en 1989.

Le milieu de terrain est devenu du jour au lendemain un méchant des Hammers en étant photographié dans un maillot United avant qu’un transfert ne soit conclu entre les deux clubs.

Cet acte de «trahison» a assuré un accueil chaleureux à chaque fois qu’Ince et ses collègues sont arrivés à Upton Park. Entre 1992 et 1995, les Hammers semblaient tirer un plaisir pervers d’être l’équipe spécialisée dans le déraillement des offres de titre de United.

En 1992 et en 1995, ils étaient l’équipe qui a fait éclater la bulle de United, ce dernier – un tirage au sort de la dernière journée avec une démonstration inspirée du gardien des Hammers Ludek Miklosko – étant l’un des coups de poing les plus écoeurants de toute l’ère Fergie.

Faits sur les correspondances :

Pour les fans de United, ces défaites très médiatisées restent longtemps dans les mémoires et donnent l’impression légèrement fausse que les Hammers sont une équipe de bogey durable.

En réalité, les Londoniens de l’Est n’ont remporté que 7 des 50 matchs PL entre les deux équipes, United en remportant 30.

West Ham est actuellement sans victoire lors des trois derniers matchs entre les deux équipes, le match le plus récent étant une victoire 1-0 des Red Devils à Old Trafford en mars.

Les hommes d’Ole Gunnar Solakjaer sont actuellement invaincus à l’extérieur en 28 matchs, un record en championnat.

Au cours de cette course à l’extérieur, ils n’ont encaissé que 19 buts, avec 13 feuilles blanches enregistrées.

Les Red Devils sont invaincus lors des 16 derniers matchs de Premier League qu’ils ont disputés un dimanche.

Cristiano Ronaldo a marqué 5 buts en 4 matchs contre West Ham.

Bruno Fernandes est invaincu lors des 27 matches de Premier League à l’extérieur, ce qui est un record pour un joueur débutant avec un nouveau club en Angleterre.

David Moyes n’a pas encore enregistré de victoire sur United depuis son départ du club en 2014. Son record est D2 L5.

Sur le papier, deux équipes de Premier League s’affrontent. West Ham est invaincu en 7 matchs de PL, ce qui est son meilleur parcours en championnat en 5 ans.

Les Hammers sont en grande confiance après une impressionnante victoire 2-0 sur le Dinamo Zagreb en milieu de semaine.

Le meilleur buteur de West Ham est Michail Antonio, avec 4 buts. Le meilleur buteur de Manchester United est Bruno Fernandes, également sur 4 buts.

Nouvelles de l’équipe :

Le meilleur buteur Michail Antonio est indisponible pour West Ham (suspendu). Vladimir Coufal, Angelo Ogbonna et Said Benrahma devraient revenir après avoir raté la victoire en milieu de semaine.

Pour United, il n’y a toujours pas Edinson Cavani, Alex Telles ou Scott McTominay. Marcus Rashford et Dean Henderson ne sont toujours pas disponibles, en tant qu’absents à moyen et long terme.

Moment mémorable:

Qui pourrait oublier l’incroyable effort à mi-parcours de Wayne Rooney lors de la victoire 2-0 de United à Upton Park en 2014 ? Certainement pas David Moyes, qui touchait à la fin de son bref passage en tant que manager de United…

Quand Wayne Rooney a fait contre West Ham…

Quand Wayne Rooney a fait contre West Ham 🤯🔴 pic.twitter.com/6uzKhrqZLB – Zone unie (@ManUnitedZone_) 17 septembre 2021

Points de discussion:

À partir du moment où le défi imprudent d’Aaron Wan Bissaka a voué United à une épreuve difficile lors de leur défaite en milieu de semaine contre les Young Boys, le récit autour d’Ole Gunnar Solskjaer a rapidement changé.

L’échec du Norvégien à trouver la formation et le personnel pour garder la partie suisse à distance a réchauffé le débat qui couvait sur ses limites tactiques.

Il devra stabiliser le vaisseau rapidement s’il veut alléger la pression croissante et a une assiette complète de problèmes à résoudre.

Raphael Varane sera-t-il ramené directement sur le côté ? Persévèrera-t-il avec Jadon Sancho en difficulté ou ramènera-t-il Mason Greenwood en forme dans la mêlée?

Et, plus important encore, peut-il trouver le bon équilibre entre défense et attaque parmi ses options de milieu de terrain décevantes ?

Le patron de United a développé le charme heureux de pouvoir remporter une victoire au moment où cela est le plus nécessaire et il devra répéter l’astuce demain s’il veut faire taire les sceptiques redynamisés.