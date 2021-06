Aperçu du match : Deportivo Abanca

26/06/2021 à 12:14 CEST

En ce dernier jour, le trente-quatrième de la Primera Iberdrola, ils se battront pour la victoire sur Des sports et le Sportif.

le Deportivo Abanca atteint la trente-quatrième journée avec l’intention de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre lui Vraies femelles Betis par un score de 3-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté sept des 33 matches disputés à ce jour, avec une séquence de 36 buts pour et 81 contre.

Du côté des visiteurs, le Club Athlétique Femmes a été imposé à Séville Femmes 2-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Oguiza Oui Lucie, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de Deportivo Abanca. À ce jour, sur les 33 matchs que l’équipe a disputés dans la Primera Iberdrola, elle en a remporté 11 avec un bilan de 43 buts pour et 57 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Deportivo Abanca Ils ont réalisé des chiffres de cinq victoires, huit défaites et trois nuls en 16 matchs disputés dans leur stade, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui pourraient gagner plus facilement. A la maison, le Club Athlétique Femmes Il a perdu 11 fois et a fait match nul deux fois en 16 matchs jusqu’à présent, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Deportivo Abanca pour essayer de briser les statistiques.

Lors de leurs derniers duels ensemble sur le terrain, les chiffres montrent une défaite en faveur des Deportivo Abanca. La dernière fois qu’ils ont affronté le Des sports et le Sportif Dans la compétition c’était en octobre 2020 et le match s’est terminé sur un résultat de 2-1 en faveur des visiteurs.

Actuellement, le Club Athlétique Femmes il est en tête du classement avec un écart de 14 points par rapport à son rival. le Deportivo Abanca Il arrive à la rencontre avec 26 points à son casier et occupant la quinzième place avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse est onzième avec 40 points.