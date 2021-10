Aperçu du match El Clasico 2021, blessures/suspensions, onze de départ, pronostic

Le premier El Clasico de la saison 2021-22 est enfin arrivé alors que le Real Madrid se rend au Camp Nou pour affronter Barcelone dimanche.

Il s’agit de la première édition en plus d’une décennie de cette rivalité classique qui ne mettra en vedette ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo. Au lieu de cela, nous verrons de nombreux visages jeunes et familiers qui pourraient donner un résultat plus intéressant.

Six des onze titulaires annoncés par Barcelone ont moins de 25 ans. Le prodige de 17 ans Gavi devient l’un des plus jeunes joueurs à figurer dans El Clasico, car il est également devenu récemment l’un des plus jeunes joueurs internationaux espagnols.

Le Real Madrid est actuellement quatrième au classement tandis que Barcelone a connu des difficultés jusqu’à présent cette saison et occupe la huitième place. Le Real a également remporté ses trois derniers matches toutes compétitions confondues contre les Blaugrana. Los Blancos n’a pas gagné quatre matchs de suite contre le Barça depuis 1965.

Le Real Madrid sera privé de Gareth Bale, Dani Ceballos et Luka Jovic. Dani Carvajal et Eden Hazard reviennent tous les deux pour le club sur le banc.

Barcelone est sans Martin Braithwaite, Pedri, Ousmane Dembele, Ronald Araujo et Moussa Wague.

Il n’y a pas de suspension pour les deux clubs dans ce Clasico.

Barcelone

Ter Stegen; Mingueza, Piqué, Garcia, Alba ; de Jong, Busquets, Gavi ; Dest, Ansu Fati, Memphis

Real Madrid

Courtois; Vazquez, Militão, Alaba, Mendy ; Modric, Casemiro, Kroos ; Rodrygo, Vinicius, Benzema

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a le même onze de départ que contre le FC Shakhtar plus tôt cette semaine, ce qui a permis à son équipe de s’imposer 5-0.

Avec Carvajal de retour, mais probablement encore en convalescence, il choisit à nouveau Lucas Vazquez pour le poste d’arrière droit. David Alaba fait ses premiers débuts à El Clasico depuis qu’il a rejoint le club avec Nacho sur le banc.

Si Hazard est prêt à jouer après sa convalescence, ce sera hors du banc et ce serait le premier long métrage d’El Clasico pour lui depuis qu’il a rejoint le club il y a plus de deux ans.

Barcelone—Real Madrid 1-2

Ces derniers temps, les deux clubs ont connu une séquence de séquences en Liga, les deux clubs ayant perdu des points. Il sera pour le moins intéressant de voir combien de jeunes sont présents, en particulier du point de vue de Barcelone.

Le Real Madrid a marqué plusieurs buts de plus que le Barça cette saison et a un peu mieux joué dans l’ensemble. Pourtant, tout peut arriver et arrivera à El Clasico. Quoi qu’il en soit, c’est une nouvelle ère de cette rivalité classique sans deux des plus grands noms du football et nous avons hâte de la voir se dérouler.