Aperçu du match : Empoli – Bologne

25/09/2021 à 15h04 CEST

Les Bologne voyage ce dimanche à Stade Carlo Castellani se mesurer avec Empoli dans leur sixième match de Serie A, qui débutera à 15h00.

Les Empoli Il arrive avec enthousiasme pour la sixième journée après avoir remporté le Cagliari dans le Sable Sardaigne 0-2, avec des buts de Léo Stulac et Federico Di Francesco. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des cinq matchs disputés à ce jour en Serie A avec un chiffre de cinq buts pour et huit contre.

Pour sa part, Bologne a récolté une égalité à double sens contre le Gênes, ajoutant un point dans le dernier match joué de la compétition, il essaiera donc de continuer à ajouter des points à son tableau d’affichage devant le Empoli. À ce jour, sur les cinq matchs que l’équipe a disputés en Serie A, elle en a remporté deux et ajoute un chiffre de 10 buts encaissés contre sept en faveur.

En référence aux résultats en tant que local, le Empoli il a perdu trois fois en trois matchs joués jusqu’à présent, il devra donc très bien défendre son but s’il ne veut pas perdre plus de points au championnat. En tant que visiteur, le Bologne a été battu à une occasion dans ses deux matchs joués, il devra donc tout donner dans le stade de la Empoli pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade Carlo Castellani et le bilan est de trois victoires et quatre nuls en faveur de la Empoli. De même, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté deux matchs de suite à domicile contre le Bologne. Le dernier match auquel ils ont joué Empoli et le Bologne Dans cette compétition, c’était en avril 2019 et s’est terminé sur un score de 3-1 pour les visiteurs.

Actuellement, le Bologne il est en tête du classement avec un écart de deux points par rapport à son rival. Les locaux, avant ce match, sont à la onzième place avec six points au classement. Pour sa part, Bologne il compte huit points et occupe la huitième position du classement.