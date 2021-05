Aperçu du match: Espanyol Women

08/05/2021 à 13:32 CEST

le Espanol joue ce dimanche à 13h30 son vingt-neuvième match de la Primera Iberdrola contre la j’ai soulevé dans le Dani Jarque Sports City.

le Espanyol Femmes atteint le vingt-neuvième jour avec l’illusion de récupérer des points après avoir perdu son dernier match contre Valence femmes par un score de 2-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont gagné dans six des 28 matches disputés à ce jour dans la Primera Iberdrola et ajoutent un chiffre de 55 buts encaissés contre 22 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Levante Femmes il a remporté ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Séville Féminin en tant que local et le Granadilla Tenerife hors de son champ, respectivement 2-1 et 0-2, il compte donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de la Espanyol Femmes. Avant ce match, le Levante Femmes il avait gagné dans 19 des 28 matches disputés dans la Primera Iberdrola cette saison, avec un chiffre de 58 buts en faveur et 37 contre.

En ce qui concerne les résultats en tant que local, le Espanyol Femmes ils ont gagné quatre fois, été battus sept fois et ont fait match nul trois fois en 14 matchs disputés jusqu’à présent, de telle sorte qu’ils sont une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus de chances que prévu. À la maison, le Levante Femmes a un solde de 10 victoires, trois défaites et un nul en 14 matchs joués, donc les joueurs doivent devenir sérieux dans leur duel avec lui Espanyol Femmes pour remporter la victoire.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements au domicile du Espanyol Femmes et les résultats sont sept victoires, huit défaites et un nul en faveur de l’équipe locale. La dernière fois qu’ils ont joué au Espanol et le j’ai soulevé dans ce tournoi, c’était en décembre 2020 et le match s’est terminé par un 1-0 pour les visiteurs.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la Primera Iberdrola, nous pouvons voir que les deux équipes sont séparées par 38 points en faveur de la Levante Femmes. le Espanyol Femmes Il arrive au meeting avec 23 points dans son casier et occupant la quinzième place avant le match. De leur côté, les visiteurs sont en deuxième position avec 61 points.