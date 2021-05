Aperçu du match: Everton – Aston Villa

30/04/2021 à 21:02 CEST

le ville voyager ce samedi pour Parc Goodison se mesurer avec Everton à son trente-quatrième tour de Premier League, qui débutera à 21h00.

le Everton fait face avec optimisme pour la rencontre de la trente-quatrième journée après avoir gagné à domicile par un score de 0-1 à Arsenal dans le Emirates Stadium, avec un peu de Enregistrer. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 15 des 32 matches disputés à ce jour en Premier League et ont réussi à marquer 44 buts pour et 40 contre.

Du côté des visiteurs, le Aston Villa a réussi un match nul contre West Bromwich Albion, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, il vient donc au match avec la prétention de rester cette fois avec les trois points. Avant ce match, le Aston Villa il avait remporté 13 des 32 matchs disputés en Premier League cette saison et a inscrit 37 buts contre 46 en faveur.

En tant que local, le Everton ils ont gagné cinq fois, été battus sept fois et ont fait match nul quatre fois en 16 matchs disputés jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matchs à domicile et qui à leur tour donnent de l’espoir aux visiteurs. Dans le rôle de visiteur, le Aston Villa a gagné sept fois, perdu six fois et fait match nul trois fois au cours de leurs 16 matchs joués, de sorte que les joueurs du Everton Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de EvertonEn fait, les chiffres montrent 10 victoires, sept défaites et 10 nuls en faveur de l’équipe locale. À leur tour, les locaux ont un total de huit matchs d’affilée sans perdre contre ce rival en Premier League. La dernière rencontre entre le Everton et le ville Ce tournoi s’est joué en juillet 2020 et s’est terminé par un match nul (1-1).

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Premier League, nous pouvons voir qu’avant le match, le Everton est en avance sur le Aston Villa avec une différence de sept points. L’équipe de Carlo Ancelotti Il entre dans le match en quatorzième position et avec 52 points avant le match. En revanche, les visiteurs ont 45 points et occupent la dixième position de la compétition.