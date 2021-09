Aperçu du match : Everton – Burnley

12/09/2021 à 21:01 CEST

Lundi prochain à 21h00 se jouera le match de la quatrième journée de Premier League, dans lequel nous verrons la victoire à Everton et à Burnley dans le Parc de Goodison.

Les Everton affronte avec optimisme le match de la quatrième journée après s’être imposé à l’extérieur sur le score de 0-2 à Brighton et Hove Albion dans le Le stade communautaire American Express, avec des objectifs de gris et Calvert-Lewin. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des trois matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de sept buts pour et trois contre.

Concernant les visiteurs, le Burnley a récolté une égalité à un contre le Leeds United, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition, il vient donc au match avec le prétexte de rester cette fois avec les trois points. Sur les trois matchs qu’il a disputés cette saison de Premier League, le Burnley Il n’en a remporté aucun et accumule un chiffre de cinq buts encaissés contre deux en faveur.

En tant que local, le Everton Il a su défendre son but lors de son seul match à domicile en Premier League. Dans le rôle de visiteur, le Burnley n’a pas réussi à gagner dans son seul match à l’extérieur.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus par le passé au stade de la Everton et le bilan est de cinq victoires et deux défaites en faveur de l’équipe locale. La dernière fois qu’ils ont affronté le Everton et le Burnley dans ce tournoi, c’était en mars 2021 et le match s’est terminé sur un score de 1-2 en faveur des visiteurs.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de six points en faveur de la Everton. L’équipe de Rafael Benítez Il arrive au match en sixième position et avec sept points avant le match. De leur côté, les visiteurs comptent un point et occupent la seizième position de la compétition.