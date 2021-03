Aperçu du match: Everton – Burnley

12/03/2021 à 18:35 CET



Le Everton reçoit ce samedi à 18h30 la visite du Burnley dans le Parc Goodison lors de leur 28e match de Premier League.

Le Everton Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la vingt-huitième journée après avoir perdu le dernier match contre Chelsea par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 13 des 26 matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 38 buts pour et 35 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Burnley a récolté une égalité contre un Arsenal, ajoutant un point dans le dernier match joué dans la compétition, de sorte qu’il arrive à la rencontre avec l’illusion de récupérer les points qui ont été laissés pour compte. Avant ce match, le Burnley ils avaient remporté sept des 27 matchs disputés en Premier League cette saison, avec un bilan de 19 buts pour et 35 contre.

A partir de cette saison, vous pouvez suivre toute la Premier League exclusivement sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

En termes de performances à domicile, le Everton Il a réalisé des statistiques de cinq victoires, six défaites et deux nuls en 13 matchs joués sur son terrain, des chiffres qui peuvent être encourageants pour lui. Burnley, puisqu’ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se déroulent dans le Parc Goodison. Dans le rôle de visiteur, le Burnley Ils ont gagné trois fois et perdu sept fois en 13 matches, ce qui signifie qu’ils devront mettre beaucoup d’efforts dans leur visite à Everton si vous souhaitez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Parc Goodison, obtenant ainsi cinq victoires et une défaite au profit de la Everton. À leur tour, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les BurnleyEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. Le dernier match entre Everton et le Burnley Cette compétition a eu lieu en décembre 2020 et s’est terminée par un match nul 1-1.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le tableau de qualification de la Premier League, nous pouvons voir que le Everton ils devancent l’équipe visiteuse avec un avantage de 14 points. Le Everton Il a 43 points dans la surface, se classant septième. Quant à son rival, le Burnley, est en quinzième position avec 29 points.