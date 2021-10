Aperçu du match : FC Dallas

02/10/2021 à 02:01 CEST

Dimanche prochain à 02h00 se jouera le match de la trente-huitième journée de Major League Soccer, dans lequel nous verrons la victoire à FC Dallas et à Minnesota United dans le Stade Toyota.

Les FC Dallas attend avec impatience de retrouver des sentiments positifs dans le match qui correspond au trente-huitième jour après avoir subi une défaite contre lui Ville sportive de Kansas dans le match précédent par un score de 1-3. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté six des 28 matches disputés jusqu’à présent en Major League Soccer, marquant 39 buts pour et 47 contre.

Du côté des visiteurs, le Minnesota United ne pouvait pas faire face à la DC United lors de son dernier match (3-1), il espère donc mettre un terme à sa séquence de défaites et réorienter sa trajectoire dans le tournoi. Sur les 26 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Minnesota United Il en a remporté 10 et ajoute un chiffre de 32 buts encaissés contre 30 en faveur.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le FC Dallas il a gagné quatre fois, a été battu trois fois et a fait match nul six fois en 13 matchs joués jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Aux sorties, le Minnesota United a un bilan de deux victoires, six défaites et cinq nuls en 13 matchs joués, ce qui signifie qu’il devra mettre beaucoup d’efforts dans sa visite au stade de la FC Dallas si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade de FC DallasEn fait, les chiffres montrent quatre victoires et un match nul pour les hôtes. À son tour, l’équipe locale accumule une séquence de cinq matchs consécutifs sans défaite à domicile contre Minnesota United. Le dernier match entre FC Dallas et le Minnesota United La compétition s’est jouée en juin 2021 et s’est soldée par un match nul (1-1).

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le classement de la Major League Soccer, nous pouvons voir que l’équipe visiteuse est en avance sur le FC Dallas avec une différence de 10 points. Les FC Dallas Il arrive à la rencontre avec 27 points à son casier et occupant la onzième place avant le match. Quant à son rival, le Minnesota United, est septième au classement avec 37 points.