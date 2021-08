Aperçu du match : FC Dallas

in

08/07/2021 à 02:30 CEST

Ce dimanche à 02h30 au Stade Toyota les visages seront vus FC Dallas et le Austin lors de la 24e journée de la Major League Soccer.

Le FC Dallas Il affronte le match de la vingt-quatrième journée avec la volonté d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul lors du dernier match disputé contre les Sondeurs de Seattle. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté quatre des 17 matches disputés jusqu’à présent en Major League Soccer, avec une séquence de 21 buts pour et 25 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Austin FC Il a remporté la victoire contre le Dynamo de Houston lors de leur dernier match de la compétition (3-2), avec des buts de Dominguez Oui Pochettino, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de la FC Dallas. Sur les 16 matchs qu’il a disputés cette saison de Major League Soccer, le Austin FC il en a remporté quatre avec 13 buts pour et 18 contre.

En ce qui concerne les performances à domicile, le FC Dallas Il a réalisé un bilan de trois victoires et cinq nuls en huit matchs disputés dans son stade, ce qui montre qu’il perd des points à domicile, donnant aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats positifs. Aux sorties, le Austin FC a un bilan de deux victoires, cinq défaites et deux nuls en neuf matchs joués, il devra donc tout donner dans le stade de la FC Dallas pour obtenir plus de points loin de chez vous.

En référence à la situation des deux équipes dans le classement de la Major League Soccer, on peut voir qu’avant le match, le FC Dallas est en avance sur le Austin FC avec une différence de deux points. Le FC Dallas Il arrive à la rencontre avec 18 points à son casier et occupant la neuvième place avant le match. De leur côté, les visiteurs sont en douzième position avec 16 points.