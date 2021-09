Aperçu du match : FC Juárez

in

09/10/2021

Le à 03:15 CEST

Les Croix Bleue visite ce samedi pour Stade olympique Benito Juárez se mesurer avec Juárez dans leur huitième match de l’Ouverture MX League, qui débutera à 4h00.

Les FC Juárez atteint le huitième jour avec l’illusion de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Lagune de Santos lors du match précédent par un résultat de 2-0. De plus, les locaux n’ont gagné dans aucun des sept matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de cinq buts pour et 13 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Croix Bleue a récolté une égalité à un contre le Pachuca, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition, il vient donc au match avec le prétexte de rester cette fois avec les trois points. Avant ce match, le Croix Bleue il avait remporté deux des sept matchs disputés en Liga MX de Apertura cette saison, avec neuf buts pour et six contre.

En référence aux résultats en tant que local, le FC Juárez ils ont été battus deux fois et ont fait match nul une fois en trois matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matchs à domicile et donnent à leur tour de l’espoir aux visiteurs. Aux sorties, le Croix Bleue a un bilan d’une victoire et deux nuls en trois matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, donc les joueurs de la FC Juárez Ils doivent défendre leur objectif pour éviter les surprises.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade olympique Benito Juárez et le bilan est d’une défaite en faveur de la FC Juárez. Le dernier match auquel ils ont joué Juárez et le Croix Bleue dans ce tournoi, il a eu lieu en avril 2021 et s’est terminé par un résultat de 0-1 pour les visiteurs.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de huit points en faveur de la Croix Bleue. A ce moment, le FC Juárez il a deux pointes et est en dix-huitième position. Pour sa part, le Croix Bleue il compte 10 points et se classe septième dans la compétition.