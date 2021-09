Aperçu du match : FC Juárez

21/09/2021

Le à 03:15 CEST

Mercredi prochain à 04h00 se jouera le match de la quatorzième journée de la Ligue d’Ouverture MX, qui mesurera à Juárez et à San Luis dans le Stade olympique Benito Juárez.

Les FC Juárez entend ajouter une victoire dans la compétition après avoir battu leurs deux derniers matchs 0-1 et 2-1, le premier contre lui Lion à domicile et le second contre lui Croix Bleue en tant que local. De plus, les locaux ont remporté deux des neuf matchs disputés à ce jour en Liga MX de Apertura, avec une séquence de huit buts pour et 14 contre.

Pour sa part, San Luis réussi à vaincre le Tijuana 4-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de bertérame allemand et Facundo waller et veut répéter le résultat devant FC Juárez pour continuer ses bons résultats. Avant ce match, le San Luis il avait gagné dans trois des huit matchs disputés en Liga MX de Apertura cette saison, avec un bilan de 14 buts pour et 10 contre.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le FC Juárez Ils ont réalisé des statistiques d’une victoire, deux défaites et un match nul en quatre matchs disputés dans leur stade, ils doivent donc améliorer leurs résultats à domicile pour marquer des points au classement. Aux sorties, le San Luis Ils ont gagné deux fois en quatre matchs jusqu’à présent, ce qui en fait un adversaire assez puissant à l’extérieur que les hôtes devront affronter.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de la FC Juárez, les chiffres montrent une défaite et un match nul en faveur de l’équipe locale. De même, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté deux matchs de suite à domicile contre le San Luis. La dernière fois qu’ils ont joué le Juárez et le San Luis Dans cette compétition c’était en avril 2021 et le match s’est terminé sur un 2-1 en faveur des locaux.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la Liga MX de Apertura, nous pouvons voir que les deux équipes sont séparées de cinq points en faveur de la San Luis. L’équipe de Ricardo Ferretti Il arrive au match en quatorzième position et avec huit points avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse est sixième avec 13 points.