Aperçu du match : FC Juárez

13/08/2021

Le à 03:30 CEST

Samedi prochain à 04h00 se jouera le match de la quatrième journée de l’Apertura MX League, dans lequel nous le verrons affronter le Juárez et à Tijuana dans le Stade olympique Benito Juárez.

Le FC Juárez Il affronte le match de la quatrième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son tableau de classement après avoir fait match nul lors du dernier match joué contre le Chivas Guadalajara. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné aucun des trois matchs disputés jusqu’à présent dans l’Apertura MX League, avec trois buts en faveur et sept contre.

Du côté des visiteurs, le Tijuana ne pouvait pas gagner à Toluca lors de son dernier match (0-2), il cherchera donc une victoire contre le FC Juárez pour fixer le cap du tournoi. À ce jour, sur les trois matchs que l’équipe a disputés en MX Opening League, elle n’en a remporté aucun et accumule le chiffre de six buts encaissés contre deux en faveur.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le FC Juárez ont subi une défaite dans leur stade lors de leur seul match joué jusqu’à présent à domicile en Liga MX de Apertura. Aux sorties, le Tijuana Il n’a pas non plus réussi à s’imposer dans sa seule nomination en tant que visiteur jusqu’à présent dans la compétition.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade olympique Benito Juárez et le solde est une victoire et deux nuls en faveur de la FC Juárez. À son tour, l’équipe locale connaît une séquence de trois matchs de suite sans perdre à domicile contre les Tijuana. La dernière fois qu’ils ont joué le Juárez et le Tijuana dans la compétition, c’était en janvier 2021 et ils ont fini par faire match nul 0-0.

A ce moment, le FC Juárez il est en tête du classement avec un point d’écart par rapport à son rival. Le FC Juárez il atteint la rencontre en quatorzième position avec un point au casier. De son côté, l’équipe visiteuse est dix-septième avec zéro point.