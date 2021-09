Aperçu du match : FC Nantes

21/09/2021 à 19:03 CEST

Mercredi prochain à 19h se jouera le match de la septième journée de Ligue 1, dans lequel on verra les Nantes et à Brest dans le Stade de la Beaujoire.

Les FC Nantes arrive avec impatience au septième jour après avoir remporté le SCO Angers dans le Stade Raymond Kopa par 1-4, avec tant de Randal Kolo Muani, Ludovic blasé et Andreï Girotto. Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté deux des six matchs disputés à ce jour, avec sept buts pour et six contre.

Du côté des visiteurs, le Brest a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Clermont Foot lors de son dernier match, il arrive donc à la rencontre avec l’illusion de récupérer des points qui lui ont été laissés de côté. A ce jour, sur les six matches que l’équipe a disputés en Ligue 1, elle n’en a remporté aucun et affiche un bilan de sept buts marqués contre 11 buts encaissés.

En référence aux résultats en tant que local, le FC Nantes Ils ont réalisé des statistiques d’une victoire et de deux défaites en trois matchs joués à domicile, des chiffres qui montrent la faiblesse de l’équipe lors des matchs à domicile et qui donnent de l’espoir aux visiteurs. A la maison, le Brest a perdu une fois et a fait match nul deux fois en trois matchs disputés, il devra donc faire un effort pour marquer des points lors de sa visite au stade de FC Nantes pour essayer de casser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au domicile de FC NantesEn effet, les chiffres font état de quatre victoires et deux défaites en faveur de l’équipe locale. La dernière fois que ces équipes se sont rencontrées dans ce tournoi, c’était en juillet 2021 et le match s’est terminé sur un résultat de 1-3 en faveur des hôtes.

En ce moment, entre le FC Nantes et le Brest il y a une différence de trois points dans le classement. Les FC Nantes Il a sept points dans le casier, se classant 10e. En revanche, les visiteurs sont en dix-huitième position avec quatre points.