Aperçu du match : FC Nantes

26/08/2021 à 21h00 CEST

Vendredi prochain à 21h00 se jouera le match de la quatrième journée de Ligue 1, dans lequel nous verrons le Nantes et à Lyonnais dans le Stade de la Beaujoire.

Les FC Nantes atteint la quatrième journée avec l’intention de récupérer des points après avoir subi une défaite contre lui Stade rennais dans le match précédent par un résultat de 1-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté l’un des trois matchs disputés à ce jour en Ligue 1, avec trois buts inscrits contre deux encaissés.

Pour sa part, Olympique Lyonnais a récolté une égalité à trois contre le Clermont Foot, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition, il vient donc au match avec le prétexte de rester cette fois avec les trois points. Avant ce match, le Olympique Lyonnais il n’avait remporté aucun des trois matchs disputés en Ligue 1 cette saison et a un bilan de sept buts encaissés contre quatre en sa faveur.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le FC Nantes Il a su se défendre dans son stade lors de son unique match disputé en Ligue 1 à domicile. Dans le rôle de visiteur, le Olympique Lyonnais il n’a pas réussi à s’imposer dans sa seule nomination en tant que visiteur jusqu’à présent dans la compétition.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le stade de la FC Nantes et le bilan est de neuf victoires, huit défaites et huit nuls pour l’équipe locale. A tour de rôle, les visiteurs accumulent le plein de victoires dans le stade de la Nantes, car ils ont déjà remporté deux matchs à l’extérieur. La dernière fois qu’ils ont affronté le Nantes et le Lyonnais dans cette compétition c’était en avril 2021 et la réunion s’est terminée par un résultat de 1-2 pour le Lyonnais.

A ce jour, entre le FC Nantes et le Olympique Lyonnais il y a une différence de deux points dans le classement. Les FC Nantes a quatre points dans le casier, se classant à la neuvième place. Pour sa part, Olympique Lyonnais a deux points et occupe la seizième position du classement.