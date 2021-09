Aperçu du match : FC Tokyo

09/11/2021 à 12:00 CEST

Dimanche prochain à 12h00 se jouera le match de la vingt-huitième journée de la J1 Japanese League, qui affrontera les FC Tokyo et à Kashiwa reysol dans le Stade Ajinomoto.

Les FC Tokyo affronte avec optimisme le match de la vingt-huitième journée pour canaliser une séquence positive après avoir remporté ses deux derniers matchs 0-1 et 1-2, le premier contre le Vissel Kobé loin de chez lui et le second contre lui Vegalta Sendai à domicile. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 12 des 27 matches disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 36 buts pour et 35 contre.

Pour sa part, Kashiwa reysol gagné devant Yokohama dans son stade par 2-1 et auparavant, il l’avait également fait hors de son terrain contre le Tokushima Vortis 0-1, il entend donc profiter de l’inertie gagnante dans le stade de FC Tokyo. À ce jour, sur les 27 matchs que l’équipe a disputés en J1 Japanese League, elle en a remporté neuf avec un bilan de 28 buts pour et 37 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le FC Tokyo a réalisé un bilan de six victoires, quatre défaites et un match nul en 11 matchs joués dans son domaine, indiquant que le Kashiwa reysol vous aurez peut-être la chance d’obtenir un résultat positif lors de cette réunion. Dans le rôle de visiteur, le Kashiwa reysol Il a un bilan de quatre victoires, sept défaites et deux nuls en 13 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc tout donner dans le stade de la FC Tokyo pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au stade de FC TokyoEn fait, les chiffres montrent trois victoires et sept défaites pour les locaux. De même, les visiteurs accumulent plein de victoires dans le stade de la FC Tokyo, car ils ont déjà remporté trois matchs à l’extérieur. La dernière fois qu’ils ont joué le FC Tokyo et le Kashiwa reysol dans la compétition c’était en mai 2021 et le match s’est conclu par un 0-4 en faveur des locaux.

En analysant sa position dans le classement de la Ligue japonaise J1, on constate que le FC Tokyo ils devancent l’équipe visiteuse avec 12 points d’avance. Les locaux arrivent à la rencontre en huitième position et avec 42 points au casier. Pour sa part, Kashiwa Reysol il compte 30 points et occupe la quatorzième position du classement.