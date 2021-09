Aperçu du match : Formentera – Tarazona

18/09/2021 à 12:01 CEST

Dimanche prochain à 12h00 se jouera le match de la troisième journée de la Deuxième RFEF, qui affrontera les Formentera et à Tarazona dans le Municipal.

Les Formentera Il arrive le moral renforcé pour le match de la troisième journée après avoir remporté ses deux derniers matchs 1-2 et 2-1, le premier contre lui Ejea à domicile et le second contre lui Ibiza I. Pitiusas en tant que local. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des deux matchs disputés jusqu’à présent, avec quatre buts marqués contre deux encaissés.

Du côté des visiteurs, le Tarazona a subi une défaite contre Ibiza I. Pitiusas lors du dernier match (2-0), il cherchera donc une victoire contre le Formentera pour tracer le cap du championnat. Avant ce match, le Tarazona il avait gagné dans l’un des deux matchs disputés dans la deuxième RFEF cette saison et a un bilan de deux buts marqués contre deux buts encaissés.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Formentera il a réussi à gagner dans son seul match joué jusqu’à présent à domicile dans la deuxième RFEF. Aux sorties, le Tarazona il n’a pas réussi à l’emporter lors de sa seule visite à ce jour dans la compétition.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la deuxième RFEF, on peut voir que l’équipe locale a un avantage de trois points par rapport à la Tarazona. L’équipe de Michel Alonso Il arrive au match en deuxième position et avec six points avant le match. Pour sa part, Tarazona il a trois points et se classe neuvième du tournoi.