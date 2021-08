Aperçu du match : Gamba Osaka

27/08/2021 à 12h00 CEST

Les Cerise d’Osaka voyage ce samedi à Stade commémoratif Expo ’70 se mesurer avec Crevette Osaka à sa vingt-septième manche de la J1 Japanese League, qui débutera à 12h00.

Les Crevette Osaka attend avec impatience de retrouver des sentiments positifs dans le match correspondant à la vingt-septième journée après avoir perdu le dernier match contre le Yokohama par un score de 3-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté huit des 26 matchs disputés à ce jour en J1 Ligue japonaise et cumulent un chiffre de 26 buts encaissés contre 19 en faveur.

Pour sa part, Cerise d’Osaka perdu par un résultat de 1-5 lors du match précédent contre le bellmar Shonan, de sorte qu’un triomphe sur le Crevette Osaka cela l’aiderait à améliorer sa carrière dans le championnat. Sur les 25 matchs qu’il a disputés cette saison de la Ligue japonaise J1, le Cerise d’Osaka il en a remporté sept avec 34 buts pour et 35 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Crevette Osaka Il a un bilan de trois victoires, six défaites et trois nuls en 12 matchs disputés sur son terrain, ce qui offre plus d’opportunités que prévu aux visiteurs, qui pourraient gagner plus facilement. Dans le rôle de visiteur, le Cerise d’Osaka Il a un bilan d’une victoire, six défaites et quatre nuls en 11 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, il devra donc tout donner dans le stade de la Crevette Osaka pour obtenir plus de points loin de chez vous.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Stade commémoratif Expo ’70, obtenant ainsi neuf victoires, une défaite et un nul en faveur de la Crevette Osaka. Le dernier match entre Crevette Osaka et le Cerise d’Osaka La compétition s’est jouée en mai 2021 et s’est terminée par un match nul 1-1.

Les locaux et les visiteurs ont les mêmes points dans le classement de la Ligue japonaise J1 (30 points), ce match pourrait donc aider à égaliser. L’équipe à domicile est treizième, tandis que l’équipe à l’extérieur est actuellement à la douzième place.