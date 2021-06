Aperçu du match : Granadilla Ténérife

19/06/2021 à 13:11 CEST

le Foudre voyage ce dimanche à Stade de La Palmera se mesurer avec Ténérife dans son trente-troisième match de la Primera Iberdrola, qui débutera à 13h00.

le Grenade Ténérife Il affronte le match de la trente-troisième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son tableau de classement après le tirage au sort du dernier match joué contre le Deportivo Abanca. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté 16 des 32 matches disputés à ce jour et cumulent une séquence de 55 buts inscrits contre 46 buts encaissés.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Rayo Vallecano Femmes vient de gagner dans son domaine par 5-0 dans le Fondation Cité Sportive Foudre, avec tant de Pilier, Paula, Bravo et Isadora Freitas contre Santa Teresa Badajoz lors du dernier match joué, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Grenade Ténérife. À ce jour, sur les 32 matchs que l’équipe a disputés en Primera Iberdrola, elle en a remporté huit avec un bilan de 37 buts marqués contre 56 encaissés.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Grenade Ténérife a un bilan de 10 victoires, quatre défaites et deux nuls en 16 matchs disputés à domicile, indiquant que le Rayo Vallecano Femmes il peut avoir la chance d’obtenir un résultat positif dans ce match. A la maison, le Rayo Vallecano Femmes a un bilan d’une victoire, neuf défaites et six nuls en 16 matchs joués, qui sont des chiffres qui ne montrent pas un bilan excessivement optimiste pour le match qui le mesurera avec le Grenade Ténérife.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le stade de la Grenade Ténérife et le bilan est de trois victoires et une défaite pour l’équipe locale. Le dernier match auquel ils ont joué Ténérife et le Foudre dans ce tournoi, il a eu lieu en novembre 2020 et s’est terminé par un résultat de 2-3 en faveur des locaux.

Concernant sa position dans le tableau de classement de la Primera Iberdrola, on peut voir qu’avant la dispute du match, le Grenade Ténérife est en avance sur le Rayo Vallecano Femmes avec une différence de 21 points. Les locaux, avant ce match, sont à la sixième place avec 54 points au classement. De leur côté, les visiteurs totalisent 33 points et occupent la douzième position de la compétition.