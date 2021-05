Aperçu du match: Guadalajara – Ciudad Real

08/05/2021 à 18:22 CEST

le Guadalajara disputera son sixième match de la deuxième phase de la troisième division contre Manchego Ciudad Real, dont le départ est prévu dimanche prochain à 18 h 00 au Pedro Escartín.

le Guadalajara Il arrive avec enthousiasme pour le sixième jour après avoir remporté la victoire à domicile dans le Municipale de La Roda par 1-2 devant La Roda, avec tant de Adrian Castro et Ivan Moreno. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont gagné dans deux des cinq matchs disputés à ce jour et ont concédé 27 buts contre et marqué 34 en faveur.

Du côté des visiteurs, le Ville royale a réussi à vaincre le Villacañas 6-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Christian, Réel, Castro Oui Gregori, il a donc l’intention de maintenir sa séquence de victoires dans le stade de la Guadalajara. Avant ce match, le Ville royale ils avaient gagné dans deux des cinq matchs disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison, avec 29 buts en faveur et 19 contre.

En référence à la performance locale, le Guadalajara ils ont gagné une fois et fait match nul une fois en deux matchs joués jusqu’à présent, ce qui montre qu’ils perdent des points dans leur stade, ce qui donne aux visiteurs la possibilité d’obtenir des résultats positifs. Aux sorties, le Ville royale ils ont gagné une fois et fait match nul une fois lors de leurs deux matchs joués, ce qui en fait une équipe qui a tendance à marquer des points loin de chez eux.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés au domicile de GuadalajaraEn fait, les chiffres montrent trois victoires et deux défaites pour l’équipe locale. Le dernier match auquel ils ont joué Guadalajara et le Manchego Ciudad Real dans cette compétition a eu lieu en décembre 2019 et s’est terminée par un résultat de 2-1 en faveur de la Guadalajara.

À ce jour, le Guadalajara il est en tête du classement avec une différence de deux points par rapport à son rival. Les locaux, avant ce match, sont à la première place avec 39 points au classement. Pour sa part, Ville royale il compte 37 points et occupe la troisième place du classement.