Aperçu du match : Hellas Vérone

20/09/2021 à 10h18 CEST

Les Vérone reçoit ce dimanche à 18h00 la visite du Rome dans le Stade Marcantonio Bentegodi lors de leur quatrième match en Serie A.

Les Hellas Vérone Il a hâte de retrouver des sentiments positifs dans le match correspondant à la quatrième journée après avoir perdu son dernier match contre lui. Bologne par un score de 1-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes n’ont gagné dans aucun des trois matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de trois buts pour et sept contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le AS Rome a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Sassuolo dans son stade et le Salerne hors de son terrain, 2-1 et 0-4 respectivement, il entend donc maintenir sa séquence de victoires au stade de Hellas Vérone. Avant ce match, le AS Rome ils avaient remporté trois des trois matchs disputés en Serie A cette saison et accumulé un chiffre de deux buts encaissés à neuf en faveur.

En se concentrant sur la performance en tant qu’équipe à domicile, le Hellas Vérone ils ont un record de deux défaites en deux matchs joués à domicile, c’est donc une équipe faible à domicile, où les visiteurs ont plus d’opportunités que prévu. Aux sorties, le AS Rome il a remporté la victoire dans son seul engagement à l’extérieur.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le stade de la Hellas Vérone et le bilan est de quatre défaites et quatre nuls pour l’équipe locale. Le dernier affrontement entre les Vérone et la Rome Ce tournoi s’est joué en janvier 2021 et s’est terminé sur un résultat de 3-1 en faveur de la Rome.

Actuellement, le AS Rome il est en tête du classement avec neuf points d’écart par rapport à son rival. Les Hellas Vérone il a zéro point dans la boîte, se classant à la dix-neuvième place. De leur côté, les visiteurs sont en première position avec neuf points.