Aperçu du match: Houston Dynamo

le Houston Dynamo jouera son troisième match en Major League Soccer contre le Los Angeles FC, qui aura lieu samedi prochain à 21h30 dans le Stade BBVA Compass.

le Houston Dynamo arrive avec impatience le troisième jour après avoir remporté la victoire dans son fief dans le Stade BBVA Compass par 2-1 contre Tremblements de terre de San Jose, avec tant de Mémo Rodriguez Oui Maxi Urruti. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des matchs joués à ce jour et ajoutent un chiffre d’un but encaissé contre deux en faveur.

Concernant l’équipe visiteuse, le Los Angeles FC a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Sounders de Seattle lors de son dernier match, il vient donc à la rencontre avec la prétention de rester cette fois avec les trois points. À ce jour, des deux correspondances que le Los Angeles FC en Major League Soccer, l’un d’eux a gagné avec un solde de trois buts pour et un contre.

En référence aux résultats en tant que local, le Houston Dynamo a gagné jusqu’à présent dans son seul match joué à ce poste.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant au stade de la Houston Dynamo et l’équilibre est une défaite et un nul en faveur de l’équipe locale. De plus, l’équipe visiteuse ajoute deux matchs de suite sans connaître la défaite à l’extérieur contre Houston Dynamo. La dernière confrontation entre les Houston Dynamo et le Los Angeles FC Ce tournoi a eu lieu en octobre 2020 et s’est terminé sur un résultat 2-1 pour les visiteurs.

Actuellement, entre Houston Dynamo et le Los Angeles FC il y a une différence d’un point dans le classement. L’équipe de Tab Ramos Il arrive au match en septième position et avec trois points avant le match. Quant au rival, le Los Angeles FC, est deuxième au classement avec quatre points.