Aperçu du match: Illueca – Borja

Le Illueca et le Borja Ils poursuivent leur participation à la Deuxième Phase de la Troisième Division avec un esprit renouvelé, jouant ce dimanche à 17h00 le match correspondant à la première journée au stade. Papa Luna.

Le Illueca classé 5e de la première phase de la troisième division avec 34 points et un solde de 23 buts en faveur et 16 contre.

En ce qui concerne son rival, le Borja classé cinquième dans la phase précédente de la ligue avec 31 points et des chiffres de 29 buts pour lui et 23 contre.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au stade de IlluecaEn fait, les chiffres montrent trois défaites et trois nuls pour les locaux. De même, l’équipe locale a une séquence de deux matchs consécutifs sans perdre à domicile contre le Borja. La dernière fois qu’ils ont joué au Illueca et le Borja dans la compétition, c’était en janvier 2020 et ils ont fini par dessiner 2-2.