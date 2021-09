Aperçu du match : Inter – Atalanta

24/09/2021 à 18:01 CEST

Les Atalante voyage ce samedi à Giuseppe Meazza se mesurer avec Inter dans son sixième match de Serie A, qui débutera à 18h00.

Les Inter affronte avec des esprits renforcés le match de la sixième journée pour consolider une séquence positive après avoir gagné lors des deux derniers matches de la compétition contre le Fiorentina à l’extérieur (1-3) et contre Bologne dans son stade (6-1). Depuis le début de la saison, les hôtes ont remporté quatre des cinq matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 18 buts pour et cinq contre.

Concernant les visiteurs, le Atalante a remporté ses deux derniers matches de compétition contre lui Sassuolo en tant que local et le Salerne à l’extérieur, 2-1 et 0-1 respectivement, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le fief de la Inter. Sur les cinq matchs qu’il a disputés cette saison en Serie A, le Atalante il en a remporté trois avec un bilan de six buts pour et quatre contre.

En référence à la performance locale, le Inter il a gagné tous les matchs qu’il a joués à domicile jusqu’à présent. Dans le rôle de visiteur, le Atalante ils ont gagné deux fois dans leurs deux matchs disputés, ils peuvent donc être considérés comme un rival plus que dangereux en dehors de leur stade, où ils marquent une grande partie des points.

Les deux rivaux s’étaient déjà vus par le passé au stade de Inter et le bilan est de 16 victoires, quatre défaites et trois nuls pour l’équipe locale. De plus, les locaux ne sont pas vaincus avec le Atalante lors de ses sept dernières visites. Le dernier match que les deux équipes ont disputé dans cette compétition a eu lieu en mars 2021 et s’est terminé sur un score de 1-0 en faveur de la Inter.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de trois points en faveur de la Inter. A ce moment, le Inter il compte 13 points et est en deuxième position. Pour sa part, Atalante il compte 10 points et se classe cinquième de la compétition.